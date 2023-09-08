Пассажиры Red Sea Airlines будут вывезены из Египта в Москву 12 и 15 сентября

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Пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Red Sea Airlines вывезут из Шарм-эль-Шейха в Москву 12 и 15 сентября. Об этом сообщает Росавиация в телеграм-канале.

"По данным туроператора "Интурист", в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, которые имеют авиабилеты указанной египетской авиакомпании. Из них 186 должны были завершить свое пребывание сегодня и вылететь регулярным рейсом в Москву", – указано в сообщении.

Отмечается, что остальные граждане будут оправлены в Москву двумя рейсами 12 и 15 сентября.

Представители Росавиации объяснили, что в парке авиакомпании, которая отменила рейсы, находилось всего два самолета, а для поездок в РФ Red Sea Airlines используют одно судно, которое в данный момент должно быть отправлено на ремонт.

Ведомство также проводило проверку по факту произошедшего, в ходе которой было решено, что авиакомпания Azur Air окажет содействие туроператору "Интурист" и перевезет россиян, оставшихся в столичном аэропорту Шереметьево, в Египет. На обратном пути судно перевезет пассажиров, которые не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха.

Вопрос, касающейся перевозки пассажиров 12 и 15 сентября, еще находится в стадии обсуждения, добавили в Росавиации.

"Обращаем внимание, что более подробную информацию по данным авиаперевозкам следует уточнять у туроператора "Интурист" по телефону +7 (495) 775-00-00, при общении с оператором необходимо назвать номер путевки, расположенный в правом крайнем углу туристического ваучера. Также информация о пересадке размещена в личных кабинетах агентств, через которые приобретался тур", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за неисправности самолета Red Sea Airlines не могла в течение практически двух суток отправить туристов в Москву. Позже туристы все же вылетели и днем 7 сентября прибыли в Шереметьево.

После этого компания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о временной приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября, объясняя данное решение производственной необходимостью.



Самолет Red Sea Airlines отправился в египетский Шарм-эль-Шейх после длительной задержки