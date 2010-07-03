Непогода стала причиной массовых отмен и задержек рейсов в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 рейсов задержано или отменено в трех аэропортах Москвы в пятницу утром. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

В столичном аэропорту Внуково задержали 5 рейсов и один отменили. В Домодедове девять рейсов перенесли. Вылет еще двух самолетов отменен совсем.

В воздушной гавани Шереметьево сообщили о задержке шести рейсов.

Предполагается, что изменения в расписания вызваны непогодой, установившейся в столичном регионе.

Накануне МЧС РФ предупредило москвичей о надвигающемся погодном коллапсе. Отмечалось, что пик непогоды придется на период с 23:00 8 августа по 04:00 сегодняшнего дня.

В свою очередь синоптики сообщили о сильном ветре. Местами его порывы могут составить до 23 метров в секунду.