Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские звезды поздравят пассажиров метро с Днем московского транспорта, сообщает Агентство "Москва".
Теплые слова от знаменитостей будут звучать 9 июля на всех эскалаторах и в вестибюлях станций подземки. В частности, к пассажирам обратятся телеведущие Вадим Верник и Антон Привольнов, футболист Даниил Куликов, актер художественного театра имена Чехова Игорь Верник, игрок футбольной женской команды "Локомотив Москва" Ира Подшибякина, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
Ранее сообщалось, что парад поездов состоится на Кольцевой линии столичной подземки 9 и 10 июля по случаю Дня транспорта. Москвичи и гости столицы смогут увидеть семь составов разных серий. Они будут следовать через Кольцевую линию в субботу и воскресенье до 20:30, поезда будут курсировать против часовой стрелки.
В параде примут участие такие модели, как ретропоезд "Сокольники", "Еж3", "Номерной", "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020".
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