Движение, ограниченное на нескольких улицах Москвы из-за Курбан-байрама, восстановили

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Движение транспорта на нескольких улицах Москвы восстановлено после проведения богослужений по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что все ограничения сняты.
Ранее из-за празднования Курбан-байрама движение на нескольких улицах Москвы ограничили ночью и утром 9 июля. С 04:00 до 11:00 нельзя было проехать в районе Большой Татарской, по улице Дурова и Минской улице.
В этом году праздник жертвоприношения проходит 9–11 июля. В Москве на праздновании ожидают около 300 тысяч человек, а в Московской области – 200 тысяч.
Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку.
В этом году праздник выпал на 9 июля. Этот день у верующих начинается с праздничных молитв. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей и родственников.
Поскольку не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, приносить жертву принято там, где находишься.
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