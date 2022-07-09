Движение, ограниченное на нескольких улицах Москвы из-за Курбан-байрама, восстановили

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы восстановлено после проведения богослужений по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что все ограничения сняты.

Ранее из-за празднования Курбан-байрама движение на нескольких улицах Москвы ограничили ночью и утром 9 июля. С 04:00 до 11:00 нельзя было проехать в районе Большой Татарской, по улице Дурова и Минской улице.

В этом году праздник жертвоприношения проходит 9–11 июля. В Москве на праздновании ожидают около 300 тысяч человек, а в Московской области – 200 тысяч.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку.

В этом году праздник выпал на 9 июля. Этот день у верующих начинается с праздничных молитв. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей и родственников.

Поскольку не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, приносить жертву принято там, где находишься.