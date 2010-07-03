Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

В ведомстве отметили, что ограничения после парада постепенно снимают, однако в ближайшие несколько часов автомобиль останется не лучшим способом передвижения по центру.

Кроме того, вечером сложно будет проехать к точкам запусков салюта, напомнили в ЦОДД. "Будьте внимательны, пользуйтесь метро или приходите пешком, на велосипеде и самокате", – говорится в сообщении.

Вечером 9 мая из-за запуска салюта с 21:30 до 23:00 ограничат движение транспорта по одной крайней правой полосе на Кутузовском проспекте – от Поклонной улицы до съезда в сторону центра с проспекта на Третье транспортное кольцо (ТТК).

Закроют съезд с Кутузовского проспекта на ТТК в сторону центра и съезды с ТТК в центр города.

Праздничные салюты в День Победы 9 мая пройдут на 34 столичных площадках. Интерактивную карту запуска можно посмотреть на портале открытых данных. Отмечается, что в основном площадки расположены в столичных парках, на площадях, а также на берегах водоемов.

Салют начнется в 22:00. В течение 10 минут по всему городу прогремят 10 тысяч залпов. Вечернее небо украсят шары и цветы из разноцветных фейерверков.

Главной площадкой станет Поклонная гора, где прогремят 30 залпов из 18 орудий, передает портал мэра и правительства Москвы.