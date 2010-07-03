Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
В ведомстве отметили, что ограничения после парада постепенно снимают, однако в ближайшие несколько часов автомобиль останется не лучшим способом передвижения по центру.
Кроме того, вечером сложно будет проехать к точкам запусков салюта, напомнили в ЦОДД. "Будьте внимательны, пользуйтесь метро или приходите пешком, на велосипеде и самокате", – говорится в сообщении.
Вечером 9 мая из-за запуска салюта с 21:30 до 23:00 ограничат движение транспорта по одной крайней правой полосе на Кутузовском проспекте – от Поклонной улицы до съезда в сторону центра с проспекта на Третье транспортное кольцо (ТТК).
Закроют съезд с Кутузовского проспекта на ТТК в сторону центра и съезды с ТТК в центр города.
Праздничные салюты в День Победы 9 мая пройдут на 34 столичных площадках. Интерактивную карту запуска можно посмотреть на портале открытых данных. Отмечается, что в основном площадки расположены в столичных парках, на площадях, а также на берегах водоемов.
Салют начнется в 22:00. В течение 10 минут по всему городу прогремят 10 тысяч залпов. Вечернее небо украсят шары и цветы из разноцветных фейерверков.
Главной площадкой станет Поклонная гора, где прогремят 30 залпов из 18 орудий, передает портал мэра и правительства Москвы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.