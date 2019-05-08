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Москва 24

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Город

8 мая, 18:50

День Победы на улицах Москвы: что и где перекрыли

город транспорт 9 Мая

Во время парада на Красной площади, праздничной программы и салюта ограничили движение на многих улицах города. При этом парковка несколько дней будет бесплатной. Все подробности – в нашем материале.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Военный парад

Фото: gucodd.ru

Перед парадом Победы 9 мая в 5:30 утра в Москве полностью перекрыли 30 улиц, площадей, мостов и набережных.

Водители не могут проехать по Тверской, Моховой (от Воздвиженки до Тверской), Охотному ряду, Театральному проезду, Новой площади, Старой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Гончарной набережной, Котельнической набережной, Устьинской набережной, Чугунному мосту, Болотной улице, Софийской набережной, Раушской набережной, Болотной набережной, Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, Садовнической набережной (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Садовнической улице, 1-му Раушскому переулку, 2-му Раушскому переулку, Солянке, Большому Путинсковскому переулку, Кадашевской набережной.

Движение по этим улицам и набережным открыли после того, как пройдет военная техника.

Фото: gucodd.ru

Для выезда колонны из центра города с 10 утра перекрыли Большой каменный мост, Боровицкую площадь, Большую Ордынку, Пятницкую, Воздвиженку, Новый Арбат, бульвары Новинский, Страстной, Тверской.

Кроме того, закрыли движение на улицах Пресненского и Тверского районов – Садовой-Кудринской, Большой Садовой; Триумфальной площади, 1-й Брестской (от улицы Гашека до Триумфальной площади), 2-й Брестской (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Петровке, Баррикадной, Красной Пресне, Звенигородскому шоссе. А также недоступны две улицы в районе Хорошево-Мнёвники: Мнёвники и Нижние Мнёвники.

Шествие "Бессмертного полка"

Фото: gucodd.ru

В пять утра 9 мая в связи с шествием "Бессмертного полка" перекрыли центральные улицы: 1-ю Тверскую-Ямскую, Тверскую, Моховую, Театральный проезд, улицу Охотный ряд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост.

А с восьми утра этого дня для автомобилистов недоступен участок Ленинградского проспекта – от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской улицы, съезды с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области, а также разворот на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК.

Движение возобновится во второй половине 9 мая, после окончания акции.

Праздничные ограничения

Фото: gucodd.ru

Автомобилисты не могут проехать практически весь день с 9:00 до 22:30 по Волхонке – от Бульварного кольца до Всехсвятского проезда. Площадь Тверская Застава будет перекрыта с 18:00 до 22:30.

По проезду Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющихой до Новоконюшенного переулка с 6:30 до 8:00 закрыли движение.

Фото: gucodd.ru

В районе Солнцево на улице Богданова – от дома 50 до Солнцевского проспекта преградили путь автомобилям с 10:30 до 22:00. Солнцевский проспект также закрыли от улицы 50-летия Октября до улицы Богданова в 13:30 до 15:00.

В Ново-Переделкине полностью закроют движение по улице Скульптора Мухиной в 14:30. Движение по улице откроют в 16 часов на участке от улицы Шолохова до улицы Федосьино, на втором участке улицы Скульптора Мухиной – от улицы Шолохова до пересечения с Чоботовской улицей возобновится движение в 20:30.

Вечерний салют

Фото: gucodd.ru

Вечером 9 мая из-за запуска салюта с 21:30 до 23:00 ограничат движение транспорта по одной крайней правой полосе на Кутузовском проспекте – от Поклонной улицы до съезда в сторону центра с проспекта на Третье транспортное кольцо (ТТК).

Закроют съезд с Кутузовского проспекта на ТТК в сторону центра и съезды с ТТК в центр города.

Казанцева Светлана

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