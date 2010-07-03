Пассажиры метро смогут отправить благодарственные письма ветеранам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажиры столичного метрополитена впервые смогут отправить благодарственные письма ветеранам на всех стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и МЦК. Также на станциях открылись выставки исторических фотографий, а в кассы поступили тематические проездные билеты, посвященные Дню Победы, сообщает пресс-служба столичного метро.



Акцию подготовили московское метро и Почта России.

Отправить письмо ветеранам ВОВ можно будет 9 мая с 8 утра до 20 вечера. Для этого всем желающим нужно обратиться на стойку "Живое общение". Также пассажиры могут получить стилизованную под фронтовой треугольник открытку с надписью "С Днем Победы!". Доставка действует по России.

Письма будут доставлены в течение недели.

Кроме того, на станциях метро и МЦК разместили 200 плакатов, 525 поздравительных стикеров на входных дверях и турникетах. На стойках "Живое общение" утром 9 мая пассажирам будут дарить георгиевские ленточки.

Исторические фотографии метрополитена в годы войны можно посмотреть на "Маяковской", "Электрозаводской", "Павелецкой" Кольцевой линии, "Аэропорт" и "Автозаводской".

В этом году пассажиры столичного метрополитена во время поездок 9 мая смогут посмотреть в вагонах поездов прямую трансляцию Парада Победы на Красной Площади. Вечером пассажиры смогут увидеть прямую трансляцию праздничного салюта.

На экранах в поездах пассажиры увидят пешую колонну офицеров, сержантов и курсантов военно-учебных заведений и других ведомств, более 130 единиц военной техники и 74 – авиационной.

Также прямую трансляцию можно будет посмотреть в павильоне Московский центральных диаметров на площади у Киевского вокзала.