Более 30 сотрудников ЦОМП будут дежурить в метро Москвы в Вербное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В вербное воскресенье, 9 апреля, на станциях Московского метрополитена будут осуществлять дежурство более 30 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные и безопасные перевозки горожан во время церковных праздников. В эти дни москвичи чаще посещают мемориальные комплексы и храмы. Поэтому на станциях, которые расположены вблизи этих объектов, будут дежурить инспекторы ЦОМП", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Специалисты ЦОМП помогут пожилым и маломобильным пассажирам найти путь к нужной остановке, автобусу, а также ответят на все интересующие вопросы.

Узнать сотрудников центра можно по красно-желтой форме с надписью "Центр обеспечения мобильности пассажиров".

Помимо этого, в Вербное воскресенье в Москве по 35 маршрутам от станций метро до городских кладбищ будут следовать бесплатные автобусы. Для пассажиров будут работать порядка 700 автобусов. Автобусы будут следовать по маршрутам до Котляковского кладбища, до кладбища Ракитки и других кладбищ.



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