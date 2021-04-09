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Транспорт

15:28

Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в топ-10 лучших в Европе

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в десятку лучших европейских. Об этом сообщили РЖД в своем Telegram-канале.

Уточняется, что международная неправительственная организация Consumer Choice Center представила рейтинг лучших европейских железнодорожных вокзалов. В 2021 году Казанский вокзал Москвы разделил четвертое место с вокзалом Amsterdam Centraal столицы Нидерландов, а Курский вокзал занял шестое место.

При составлении рейтинга специалисты учитывали большое количество факторов, таких как пассажиропоток, создание безбарьерной среды для маломобильного населения, навигация, наличие магазинов и ресторанов, близость гостиниц и общественного транспорта и другие.

Казанский вокзал в 2020 году также вошел в топ-10 лучших вокзалов Европы, заняв 9-е место, добавили в РЖД.

Ранее сообщалось, что два новых вокзала Минская и Аминьевская будущего МЦД-4 откроются для пассажиров уже в 2021 году.

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