Москвичи более 500 тыс раз воспользовались КМ после закрытия участка оранжевой линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 500 тысяч поездок совершили пассажиры автобусов КМ во время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на маршрут выходили около 70 современных автобусов повышенной вместимости, а интервал их движения составлял около одной минуты.

Для стабильной работы компенсационных маршрутов задействовали более 380 сотрудников московского транспорта. Еще во время ограничений дежурили 85 сотрудников ЦОМП, которые рассказывали пассажирам, как добраться до нужной станции.

Кроме того, у станций метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" установили чайные домики, в которых пассажиры могли бесплатно получить сладости и выпить горячий чай. Всего им раздали около 68 тысяч шоколадок и печенья, а также 7,2 тысячи литров напитка.

Участок метро на юго-западе Москвы был закрыт с 3 января до 8 января для прокладки новой теплосети. Пересесть на другие линии пассажиры могли через БКЛ.

Ограничения на Калужско-Рижской линии метро снимут 9 января