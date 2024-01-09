Основные ограничения движения в метро на юго-западе Москвы сняты

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Основные ограничения в движении поездов метро на юго-западе столицы сняты, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Вдоль ранее закрытых станций участка Калужской-Рижской линии убрали ограждения и восстановили парковки. В течение дня все ограничения и временные знаки полностью уберут.

Ранее сообщалось, что все работы по прокладке новой теплосети на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии завершены в срок.

В Дептрансе подчеркнули, что во время ограничений старались сделать все для обеспечения максимального комфорта пассажиров – работали бесплатные автобусы КМ, для которых были организованы выделенные полосы, на станциях метро и возле них было размещено 450 элементов временной навигации для построения нового маршрута, за движением следили несколько экипажей Дорожного патруля ЦОДД, а пассажирам помогали сотрудники ЦОМП, которые подсказывали, как добраться до нужного места.

Кроме того, возле станций "Новые Черемушки" и "Октябрьская" пассажиров бесплатно угощали горячим чаем, шоколадом и печеньем.

Участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" был закрыт с 3 по 8 января.

Ограничения на Калужско-Рижской линии метро снимут 9 января