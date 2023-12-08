Вход на станцию "Щелковская" временно закрыли для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В метро Москвы временно закрыли вход на станцию метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии. Об этом столичный Дептранс предупреждает в своем официальном телеграм-канале.

"Во избежание скопления людей временно закрыта на вход станция "Щелковская". Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК", – говорится в публикации.

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По информации Дептранса, остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе, специалисты проводят необходимые проверки инфраструктуры для подачи напряжения.

Движение на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Пятницкое шоссе" и "Партизанская" осуществляется штатно.

Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов на восточном участке синей линии метро. В Дептрансе объяснили, что изменения связаны с необходимостью проверки инфраструктуры.

Затем ведомство предупредило о приостановке движения между станциями "Щелковская" и "Партизанская".