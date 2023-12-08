Три цифровых проекта столичного транспорта стали победителями премии Digital Leaders

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три цифровых проекта московского транспорта стали победителями премии Digital Leaders. Награды вручили проектам, которые внесли вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Приз в номинации "Чат-бот года" в категории "Общественный транспорт" получила чат-бот Александра. Приложение "Парковки России" стало победителем в номинации "Мобильное приложение года" в категории "Умные парковки".

Награду также получил проект видеоаналитики на МКАД и ключевых магистралях в номинации "Технология года" в категории "Обеспечение безопасности дорожного движения".

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, современные технологии позволяют внедрять множество решений, которые делают поездки удобнее и безопаснее.

Ранее сервис Московского инновационного кластера стал обладателем премии Digital Leaders в категории "Сервисы для инновационных предприятий". Одним из эффективных инструментов платформы был признан навигатор по федеральным и городским мерам поддержки и институтам развития.

Чат-бот Александра ответила на 5,5 млн вопросов о работе транспорта в Москве