Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Несколько поездов по техническим причинам задерживаются на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 в сторону Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"На МЦД-1 и Савеловском направлении задержано несколько поездов в сторону Москвы из-за остановки поезда по техническим причинам на перегоне Марк – Бескудниково", – говорится в публикации.
Для устранения проблемы на место остановки электрички был направлен вспомогательный локомотив, однако поезд смог продолжить движение самостоятельно. Уточняется, что для ввода движения в график могут быть внесены корректировки в расписание.
Ранее сообщалось, что с 12 декабря на участке МЦД-1 от станции Белорусская до Савеловской запустят реверсивное движение поездов: составы пойдут по одному пути по очереди в обе стороны. Это необходимо для проведения работ по расширению участка перед запуском МЦД-4 в 2023 году.
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