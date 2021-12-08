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Транспорт

08:14

Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько поездов по техническим причинам задерживаются на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 в сторону Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"На МЦД-1 и Савеловском направлении задержано несколько поездов в сторону Москвы из-за остановки поезда по техническим причинам на перегоне Марк – Бескудниково", – говорится в публикации.

Для устранения проблемы на место остановки электрички был направлен вспомогательный локомотив, однако поезд смог продолжить движение самостоятельно. Уточняется, что для ввода движения в график могут быть внесены корректировки в расписание.

Ранее сообщалось, что с 12 декабря на участке МЦД-1 от станции Белорусская до Савеловской запустят реверсивное движение поездов: составы пойдут по одному пути по очереди в обе стороны. Это необходимо для проведения работ по расширению участка перед запуском МЦД-4 в 2023 году.

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