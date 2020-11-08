С 14 ноября в некоторых районах Москвы изменятся маршруты общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Маршруты ряда автобусов, а также режим работы некоторых остановок изменят с 14 ноября в Москве в связи со строительством Северо-Восточной хорды и ремонтом моста на улице Барклая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Корректировки в движении транспорта будут действовать между станциями "Парк Победы" и "Багратионовская". Маршруты М2 и Т39 сократят: на них пассажиры смогут доехать только до станции метро "Парк Победы". Автобус № 116 не будет следовать по улице Барклая, он проедет по Кастанаевской, Минской улицам и Кутузовскому проспекту.
В Москве также организуют временный маршрут Т39к, который пройдет от остановки "Фили" до Киевского вокзала.
В связи со строительством участка СВХ и закрытием Богородского моста будут изменены маршруты автобусов №№ 75 и 822 в районе Лосионоостровской.
Кроме того, с 14 ноября будет изменена работа остановки возле станции метро "Каширская". Пункт высадки пассажиров автобуса КМ на улице Маршала Шестопалова перенесли на 120 метров назад и совместили с остановкой других маршрутов.
Остановка "ДРСУ-1" для маршрутов №№ 531 и 577 при следовании из центра переводится из режима "по требованию" в постоянный режим. А вот пункт "Культурно-просветительский центр" на маршрутах №№ № 508, 512, 513, 514, 515, 577, 878, 976, С19 переводят в режим "по требованию".
Ранее в Москве автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам. Запрет вступил в силу 7 ноября.
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