Более 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Такие данные приводит портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что всего в трех столичных аэропортах корректировки расписания затронули 42 рейса.

Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 18 вылетов, а еще 7 – отменили.

В воздушной гавани Шереметьево сообщили о переносе времени вылета для 6 рейсов. При этом 7 самолетов не взлетят там вовсе.

В свою очередь, во Внуково задержали 2 рейса и 2 отменили.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее почти 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве.

При этом наибольшее число корректировок случилось в Шереметьево. Там изменили время вылета для 6 самолетов. Кроме того, 11 лайнеров не поднялись в воздух вовсе.