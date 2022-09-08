В центре столицы установили вагон поезда "Москва-2020"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В центре столицы появился вагон поезда метро "Москва-2020". Каждый желающий 10 и 11 сентября может посетить кабину управления машиниста, сообщает московский Дептранс в своем телеграм-канале.

"Из депо "Солнцево" прямо в центр столицы мы привезли настоящий вагон самого инновационного поезда российского производства "Москва-2020" – вместе с путями и даже контактным рельсом. Ищите состав на Тверской улице перед мэрией Москвы", – говорится в публикации.

Жителям и гостям города предлагают:

почувствовать себя настоящим машинистом, находясь в кабине управления;

узнать во время экскурсии, чем "Москва-2020" лучше своих предшественников;

посмотреть, из чего состоят узлы, которые обычно скрыты от глаз пассажиров;

сделать красивые фото с вагоном на одной из главных улиц города.

Посетить вагон можно в субботу – с 10:00 до 22:00, в воскресенье – с 10:00 до 20:00.

"Можно будет побывать на выставке формы работников метро разных лет, также на Тверской выступят артисты проекта "Музыка в метро", – добавил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.

Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.