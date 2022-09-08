Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября. Соответствующая информация появилась на официальном сайте башни.

На портале уже запущена продажа билетов на ежедневные сеансы с 10:00 до 22:00.

Посетителей ждет:



обновленная территория;

смотровая площадка (337 метров) с секциями прозрачного пола;

открытые балконы на отметках 85 и 340 метров;

экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса;

сувенирный магазин;

кофейня ресторанного комплекса "Седьмое небо" с вращающимся полом.

По вечерам каждые 20 минут гости смогут наблюдать космическое светомузыкальное шоу в прозрачной галерее у подножия башни.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.

Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.