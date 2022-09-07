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16:24

Выставку "Дорогая моя столица" откроют в Музее Победы 8 сентября

городдосуг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выставка "Дорогая моя столица", приуроченная к празднованию Дня города, откроется в Музее Победы 8 сентября.

"В четверг, 8 сентября, в преддверии Дня города Москвы в Музее Победы откроется художественная выставка "Дорогая моя столица". Гости увидят 50 работ, посвященных Москве. В экспозицию вошли полотна из фондов Музея Победы и картины, предоставленные современными художниками", – рассказали в пресс-службе музея.

В экспозицию вошли работы художников:

  • Александра Коршунова;
  • Игоря Машкова;
  • Александра Кирилло;
  • Ивана Ивановского;
  • Евгения Казанцева;
  • Николая Володина;
  • Яны Поклад;
  • Веры Коршуновой;
  • Ольги Мельниковой;
  • Константина Селезнева.

Отмечается, что часть экспозиции расскажет о военном времени в истории столицы. Жители и гости города смогут посетить выставку до 4 октября.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.

Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.

Более 420 мероприятий запланировали на площадках Москвы ко Дню города

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