В России предложили ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Минтранс представил финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения, которые устанавливают лимит скорости электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект.
В материале говорится, что электросамокаты и подобные устройства подпадут под категорию "средства индивидуальной мобильности" (СИМ). Ездить на них допускается по правой стороне проезжей части при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
Также вес средства передвижения не должен превышать 35 килограммов. Если электросамокат весит больше, то на нем нельзя будет ездить по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).
Кроме того, в поправках есть и другие изменения. Так, знак "Кирпич" хотят разрешить использовать с информационными табличками, чтобы вводить запрет дифференцированно. В списке автомобилей, которым разрешено проезжать под знак "Зона с ограничением экологического класса", остались электромобили, автомобили инвалидов и местных жителей.
Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.
Он также заявил, что клиенты прокатных сервисов часто являются виновниками различных инцидентов и ДТП. Во многом это объясняется дефицитом опыта вождения и отсутствием достаточного уровня персональной ответственности.
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