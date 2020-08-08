Парк Мосгортранса пополнят 885 автобусами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В парк Мосгортранса планируется поставят 885 новых автобусов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"С начала 2020 года в парк Мосгортранса поставлено 444 автобуса. Все новые машины оснащены двигателем экологического стандарта Евро-5 и доступны для маломобильных граждан. В этом году мы планируем получить еще 885 автобусов", – приводит Агентство "Москва" слова заммэра.
Он добавил, что автобусный парк Москвы уже обновлен на сто процентов. И теперь развивать наземный транспорт столицы планируется при помощи сети электробусов.
"Постепенно их [электробусов] будет становиться все больше. В этом году электробусный парк увеличится до 600 машин. В следующем году мы планируем купить еще 600, а потом еще 650 электробусов", – заключил Ликсутов.
Ранее стало известно, что тестирование нового электробуса-гармошки в Москве продлится шесть-семь месяцев. Он будет оснащен системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, также в транспорте оборудуют USB-разъемы для зарядки телефонов.
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