Пассажирам ряда станций метро и МЦК бесплатно раздают воду из-за жары

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Пассажирам шести станций метро и трех станций Московского центрального кольца раздают воду из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня в Москве снова жара. А мы уже раздаем воду на станциях, где температура держится выше 28 градусов", – говорится в сообщении.

Воду раздают на станциях метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Измайловская", "Улица Скобелевская", а также на станциях МЦК Нижегородская, Панфиловская и Окружная.

Москвичей призвали не заходить лишний раз в общественный транспорт, пока температура не спадет. Если же есть в этом необходимость, то нужно брать с собой бутылку воды, носить маску и перчатки.

Гидрометцентр России ранее установил оранжевый уровень погодной опасности до 19:00 пятницы, 9 июля. Специалисты предупредили о чрезмерно жаркой погоде на территории столицы.