Пассажирам ряда станций метро и МЦК бесплатно раздают воду из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пассажирам шести станций метро и трех станций Московского центрального кольца раздают воду из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Сегодня в Москве снова жара. А мы уже раздаем воду на станциях, где температура держится выше 28 градусов", – говорится в сообщении.
Воду раздают на станциях метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Измайловская", "Улица Скобелевская", а также на станциях МЦК Нижегородская, Панфиловская и Окружная.
Москвичей призвали не заходить лишний раз в общественный транспорт, пока температура не спадет. Если же есть в этом необходимость, то нужно брать с собой бутылку воды, носить маску и перчатки.
Гидрометцентр России ранее установил оранжевый уровень погодной опасности до 19:00 пятницы, 9 июля. Специалисты предупредили о чрезмерно жаркой погоде на территории столицы.
В МЧС предупредили москвичей о жаре до 33 градусов до вечера воскресенья
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: