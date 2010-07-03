Назван самый востребованный вокзал столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ярославский вокзал стал самым востребованным в столице среди пассажиров за первые шесть месяцев 2019 года. Его посетили 34 миллиона человек, что на 4% больше аналогичных прошлогодних показателей, сообщает Агентство "Москва".

Пассажиропоток на крупнейших вокзалах города в целом возрос на 5% – до 250 миллионов человек. Более половины пришлось на вокзалы Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

На 7% увеличилось число пассажиров на Курском вокзале (25 миллионов человек), на 5% – на Казанском (21 миллион). На Ленинградском вокзале теперь ездят 16 миллионов человек, что больше на 7%.

Пассажиропоток Белорусского вокзала вырос на 2% и достиг 11 миллионов человек, Павелецкого вокзала – на 3% – до 8 миллионов человек. На Киевском, Рижском и Савеловском вокзалах количество пассажиров уменьшилось.

Рост пассажиропотока связывают с совершенствованием вокзалов, развитием клиентских сервисов и коммерческих зон. Кроме того, причинами являются повышение скорости движение поездов и обновление подвижного состава.