Около 280 тысяч пассажиров перевезли метро и МЦК после матча Россия − Хорватия

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Почти 280 тысяч пассажиров перевезли поезда столичного метро и Московского центрального кольца после матча Россия − Хорватия. В ночь с 7 на 8 июля время работы подземки и МЦК до 03:00. Об этом сообщил первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, метро и МЦК были открыты до 3:00, чтобы туристы и болельщики могли вернуться домой после позднего матча. "За дополнительные часы работы метро и МЦК воспользовались 279,5 тыс. человек", − цитирует Латыпова Агентство "Москва". Замначальника метрополитена также уточнил, что это в четыре раза больше, чем в ночь с 3 на 4 июля, когда на стадионе "Спартак" в 1/8 финала встретились сборные Колумбии и Англии.

Латыпов отметил, что самыми востребованными у болельщиков стали станции "Спартак", "Тушинская", "Университет", "Воробьевы горы", "Лермонтовский проспект" и "Ломоносовский проспект". Также пассажиры активно пользовались центральными станциями, такими как "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Лубянка".

Ранее сообщалось, что Моковский метрополитен, МЦК, шаттлы для болельщиков, а также 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до 03:00 после матча между Россией с Хорватией.