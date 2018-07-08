Около 280 тысяч пассажиров перевезли метро и МЦК после матча Россия − Хорватия

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
Почти 280 тысяч пассажиров перевезли поезда столичного метро и Московского центрального кольца после матча Россия − Хорватия. В ночь с 7 на 8 июля время работы подземки и МЦК до 03:00. Об этом сообщил первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, метро и МЦК были открыты до 3:00, чтобы туристы и болельщики могли вернуться домой после позднего матча. "За дополнительные часы работы метро и МЦК воспользовались 279,5 тыс. человек", − цитирует Латыпова Агентство "Москва". Замначальника метрополитена также уточнил, что это в четыре раза больше, чем в ночь с 3 на 4 июля, когда на стадионе "Спартак" в 1/8 финала встретились сборные Колумбии и Англии.
Латыпов отметил, что самыми востребованными у болельщиков стали станции "Спартак", "Тушинская", "Университет", "Воробьевы горы", "Лермонтовский проспект" и "Ломоносовский проспект". Также пассажиры активно пользовались центральными станциями, такими как "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Лубянка".
Ранее сообщалось, что Моковский метрополитен, МЦК, шаттлы для болельщиков, а также 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до 03:00 после матча между Россией с Хорватией.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: