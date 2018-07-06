Метро, МЦК и 45 спортивных маршрутов будут работать до 03:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичное метро, МЦК, а также бесплатные шаттлы для болельщиков и 45 "спортивных" маршрутов наземного транспорта продлят работу 7 июля. В этот день сборная России встретится в четвертьфинале ЧМ-2018 с командой Хорватии. После матча все станции метро и МЦК будут принимать пассажиров до 03:00, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобилистов предупредили, что в период отъезда болельщиков с фанфестов и массовых гуляний в центре столицы перекроют ряд улиц.

В частности с 23.00 7 июля и на время гуляний болельщиков для проезда машин будут недоступны: Тверская улица от Бульварного кольца, Моховая улица от Большой Никитской, а также Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, улицы Ильинка и Варварка.

"Понимая, насколько важен этот матч для болельщиков, мы оперативно продляем работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фанфестов, чтобы все могли комфортно уехать после игры", – подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Матч Россия – Хорватия начнется в 21:00 на стадионе "Фишт" в Сочи. В Москве посмотреть матч можно будет в двух больших фанзонах: на Воробьевых горах и у стадиона "Спартак". С 13:00 7 июля до 03:00 следующего дня до фанзоны на Воробьевых горах будут курсировать шаттлы S2 и S8. А шаттлы S3 будут вывозить болельщиков с фанфеста на стадионе "Спартак" с 18:00 до 03:00. Работу 45 "спортивных" маршрутов наземного транспорта в столице также решили продлить до 03:00 воскресенья, 8 июля.

Горожан и гостей столицы предупредили и о возможных изменениях режима работы станций метро "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы", "Спартак" и "Тушинская", которые расположены по соседству с фанзонами.

Помимо этого, отметили в департаменте транспорта, для болельщиков ЧМ доступны аккредитованные такси. Они будут ждать пассажиров рядом с южным вестибюлем станции метро "Спартак" и на улице Косыгина.

По информации ведомства, аналогичный режим работы столичного транспорта будет действовать в ночь с 11 июля на 12 июля, когда в "Лужниках" состоится один из матчей полуфинала турнира.