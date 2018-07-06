МЦК будет работать до 3:00 в ночь на 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московское центральное кольцо будет работать до 3:00 в ночь на 8 июля из-за матча Россия – Хорватия, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, "Ласточки" с 21:00 до 3:00 будут курсировать каждые 10 минут. Такое решение приняла компания РЖД совместно со столичным метрополитеном.

Отмечается, что работа МЦК до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте.

1 июля сборная России впервые за 32 года вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании. В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, российская сборная встретится с командой Хорватии.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля, его принимают 11 городов России, включая Москву. В столице всего пройдет 12 матчей, финальная игра состоится на стадионе "Лужники".