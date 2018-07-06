Более 300 тысяч болельщиков в Москве перевезли шаттлы во время ЧМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные автобусы-шаттлы перевезли свыше 300 тысяч болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы с литерой S ездят до аэропортов, метро, стадионов "Лужники" и "Спартак". Они совершили более 22 тысяч рейсов.

Транспорт курсирует с интервалом от двух до 10 минут. Для бесплатного проезда необходимо представить контролеру или водителю паспорт болельщика и билет на игру. В дни игр бесплатно доступны также 45 действующих маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.

Мундиаль продлится до 15 июля. 7 июля для болельщиков откроют дополнительную фан-зону у стадиона "Спартак". Там можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и встречу сборных России и Хорватии в 21:00.