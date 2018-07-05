Дополнительная фан-зона откроется 7 июля у стадиона "Спартак"

5 июля, 12:57
Фото: ТАСС/Тырин Денис
Около стадиона "Спартак" 7 июля откроется фан-зона, где установят восемь экранов для просмотра матчей чемпионата мира по футболу. Там будут созданы все условия для болельщиков, чтобы они могли поддерживать любимые команды. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
По словам мэра Москвы, фан-зона на Воробьевых горах пользуется большой популярностью и для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку.
Открытие фан-зоны состоится 7 июля в 14:00. Там можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и встречу сборных России и Хорватии в 21:00.
Как сообщалось ранее, матчи чемпионата мира по футболу, проходившие в столице, посетили более 611 тысяч человек с момента старта турнира.
Москва занимает первое место по посещаемости матчей турнира. ЧМ-2018 завершится 15 июля, финал сыграют на стадионе "Лужники".
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