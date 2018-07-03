Матчи ЧМ-2018 на столичных стадионах посмотрели 611 тысяч человек

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Матчи чемпионата мира по футболу, проходившие в столице, посетили более 611 тысяч человек с момента старта турнира, сообщили в пресс-службе агентства "ТурСтат".

"На 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными командами Колумбии и Англии на стадионе "Спартак" присутствовали 44 тысячи 190 зрителей. Это стало повторением зрительского рекорда стадиона", – цитирует сообщение Агентство "Москва".

Столица находится на первом месте по посещаемости матчей турнира. С 14 июня по 3 июля игры в 11 принимающих городах посетили более 2,5 миллиона человек. Турнир завершится 15 июля, финал сыграют на стадионе "Лужники".