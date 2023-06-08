Второй воздушный коридор откроют на юг РФ с 12 июня – СМИ

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Второй воздушный коридор откроют в июне в России. Благодаря ему авиакомпании сократят время рейсов на юг, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, авиакомпаниям предоставили информацию о том, что коридор начнет работать с 12 июня. По словам одного из источников, пилотам направили извещения об изменениях.

Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали.

Сообщалось, что закрытыми останутся воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Белгорода, Курска, Анапы, Брянска, Геленджика, Липецка и Элисты.

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