Расписание электричек Курского направления МЖД изменится с 13 по 31 мая

Электрички Курского направления Московской железной дороги будут ходить по временному расписанию с 13 по 31 мая из-за планового ремонта на путях. Об этом говорится на сайте магистрали.
Отремонтируют шесть километров главного пути на перегоне Столбовая – Гривно.
"Технологические "окна" назначены с 09:00 до 19:00. Диспетчеры организуют движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме – поочередно в обе стороны. Ряд поездов, включая диаметральные рейсы, проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички будут выведены из расписания", – указали в пресс-службе. Уточняется, что у нескольких экспрессов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.
Железнодорожники попросили пассажиров с пониманием отнестись к плановым работам и внимательно следить за изменениями в расписании.
Ранее сообщалось, что расписание движения электричек Казанского направления изменится из-за путевых работ. С 7 по 31 мая работы будут вестись на втором главном пути перегона Рыбное – Дивово. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика, несколько составов изменят порядок проследования остановочных пунктов.
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