Расписание электричек на МЖД изменится из-за ремонта

Расписание движения электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится из-за путевых работ, говорится на сайте магистрали.
С 7 по 31 мая работы будут вестись на втором главном пути перегона Рыбное – Дивово. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика, несколько составов изменят порядок проследования остановочных пунктов.
"Несколько электричек выведут из расписания на участках Фаустово – Виноградово, пл. 88 км – Голутвин, Рыбное – Голутвин, Рязань-1 – Голутвин и Рязань-1 – Дивово", – уточнили в МЖД.
Ранее сообщалось, что между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги построят соединительную ветку с четырьмя станциями. Они расположатся рядом с Поклонной горой и в микрорайоне Камушки. Специалисты также рассматривают варианты размещения платформ возле Звенигородского шоссе и Опалихи. Соединительную ветку проектируют с применением технологий информационного моделирования – это ноу-хау для столицы. Запуск новых станций разгрузит Киевский и Белорусский вокзалы, а также метро в центре города.
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