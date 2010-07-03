Расписание электричек на МЖД изменится из-за ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание движения электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится из-за путевых работ, говорится на сайте магистрали.

С 7 по 31 мая работы будут вестись на втором главном пути перегона Рыбное – Дивово. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика, несколько составов изменят порядок проследования остановочных пунктов.

"Несколько электричек выведут из расписания на участках Фаустово – Виноградово, пл. 88 км – Голутвин, Рыбное – Голутвин, Рязань-1 – Голутвин и Рязань-1 – Дивово", – уточнили в МЖД.

Ранее сообщалось, что между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги построят соединительную ветку с четырьмя станциями. Они расположатся рядом с Поклонной горой и в микрорайоне Камушки. Специалисты также рассматривают варианты размещения платформ возле Звенигородского шоссе и Опалихи. Соединительную ветку проектируют с применением технологий информационного моделирования – это ноу-хау для столицы. Запуск новых станций разгрузит Киевский и Белорусский вокзалы, а также метро в центре города.

