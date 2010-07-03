Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходам

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Размер штрафа за превышение скорости должен зависеть от уровня дохода нарушителя. Об этом заявил замруководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы – привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой", – высказывание Евсина приводит РИА Новости.

Другим вариантом могла бы стать привязка к стоимости автомобиля — "как маркеру, чем владеет". "Особенно в условиях расслоенности: для кого-то три тысячи – это ерунда, для кого-то – весомая часть его дохода", – добавил Евсин.

Позже замглавы ЦОДД пояснил в Facebook, что "речь шла об обсуждении общих концепций" и "никакого акцентированного предложения не было". При этом функционер отметил, что действительно считает такую систему справедливой.

Ранее стало известно, что единую базу со сведениями о злостных нарушениях и случаях лишения прав хотят создать в ГИБДД. Также там задумались о введении запрета на трудовую деятельность в сфере перевозок для тех, кто лишился прав.