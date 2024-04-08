Приставы арестовали автомобиль за неоплату парковки на 805 тысяч рублей в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Приставы арестовали автомобиль Kia Stinger, владелец которого накопил штрафы за неоплаченную парковку на сумму 805 тысяч рублей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Также специалистами был арестован Hyundai i40. Владелец этого автомобиля задолжал 65 тысяч рублей.

В департаменте подчеркнули, что по решению судебных приставов эвакуаторы "Московского паркинга" переместили машины на спецстоянку. Водителям нужно полностью погасить задолженность, чтобы вернуть свои автомобили.

В Дептрансе посоветовали не затягивать с оплатой штрафов и произвести ее в течение 60 дней. Это можно сделать на портале мэра и правительства Москвы или в приложении "Парковки России".

До этого стало известно, что количество нарушений ПДД уменьшилось на 5 столичных улицах с интенсивным движением. Водители стали чаще соблюдать правила остановки и стоянки на Новом Арбате, Ярцевской улице, Рязанском и Ильменском проездах и в Звонарском переулке.