Дептранс предупредил о возможных ограничениях на станции метро "ЦСКА"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуативные ограничения возможны на станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии метро вечером субботы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сегодня в 20:00 во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет концерт. <...> По требованию полиции на станции "ЦСКА" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – говорится в сообщении.

Для экономии времени пассажиров просят заранее приобретать билеты на обратную поездку, а также по возможности пользоваться оплатой банковской картой на турникетах.

Ранее стало известно, что с 15 апреля поезда не будут останавливаться на станции Малино Ленинградского направления МЖД. Там пройдет реконструкция. Откроется станция уже только вместе с запуском МЦД-3.



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