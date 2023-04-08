Жители столицы смогут пользоваться сервисом "По пути" бесплатно по карте москвича

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пользователи сервиса "По пути" теперь могут оплачивать проезд с помощью карты москвича, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Таким образом, пенсионерам стал доступен бесплатный, а школьникам и студентам – льготный проезд в сервисе.

"По пути" действует в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на территории инновационного центра "Сколково". Чтобы воспользоваться сервисом, в приложении "Московский транспорт" надо открыть соответствующую вкладку.

Во время заказа автобуса в момент выбора способа оплаты проезда следует указать "Социальная карта". Заказать автобус можно только для одного пассажира. При посадке в транспорт необходимо сначала приложить карту москвича к валидатору, а затем отсканировать QR-код в автобусе через приложение "Московский транспорт".

"В связи с большим количеством поступающих обращений от граждан в адрес комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы мы выступили с инициативой о введении возможности заказа поездки сервиса "По пути" и ее оплаты с применением не только банковской, но и карты москвича", – сказала председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабина Цветкова.

По ее словам, такая мера должна повысить уровень доступности для льготной категории москвичей. Кроме того, это станет дополнительно поддержкой со стороны столичных властей.

За все время существования сервисом "По пути" воспользовались около 860 тысяч человек, а автобусы перевозят жителей Троицкого и Новомосковского административных округов уже в пяти поселениях.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что пассажирам стали доступны поездки между любыми остановками в зоне работы сервиса "По пути".

"По пути" был запущен в октябре 2021 года. Его главной задачей было улучшить транспортную доступность в ТиНАО. Теперь около 2,3 тысячи пассажиров совершают поездки с помощью сервиса каждый день. Чтобы им воспользоваться, нужно установить приложение "Московский транспорт" и обозначить свое местоположение. Алгоритм найдет ближайшую остановку в радиусе 800 метров, куда и приедет автобус.

В сервисе "По пути":

предусмотрены 285 остановок;

работают 132 водителя;

стоимость поездки составляет 56 рублей;

среднее время ожидания составляет 17 минут, а примерное время в пути – 20 минут.

В сервисе "По пути" запустили новые маршруты

В автобусах установлены камеры, есть телевизор и разъемы для зарядки. Транспортные средства оснащены системами климат-контроля, контроля дистанции и экстренного торможения.

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