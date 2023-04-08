Движение трамваев в центре столицы восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев №А и 45 восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В обычном режиме следуют трамваи на Абельмановской, Трудовой, Большой и Малой Андроньевской улицах, в Андроньевском проезде, на Волочаевской и Большой Калитниковской улицах.

При этом все еще задерживаются по техническим причинам трамваи, следующие по маршрутам №4, 32, 37, 43, 46 и 50.

Ранее сообщалось, что несколько трамваев задерживаются в центре и на юго-востоке Москвы. Маршруты временно изменены. Пассажиров призвали в связи с этим быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

С 15 февраля возобновилось движение трамваев через Госпитальную площадь. С 2019 года трамваи № 32 и 46 не ходили между станциями "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительства одного из крупнейших ТПУ на востоке Москвы. Во время ограничений на этом участке были проведены работы по обособлению путей в Семеновском проезде.

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