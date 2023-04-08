Трамваи задерживаются на нескольких улицах в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько трамваев задерживаются в центре и на юго-востоке Москвы по техническим причинам, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В частности, это коснулось трамваев, следующих по маршрутам №А, 4, 32, 37, 43, 45, 46 и 50. Они задерживаются на Абельмановской, Трудовой, Большой и Малой Андроньевской улицах, в Андроньевском проезде, на Волочаевской, Красноказарменной, Большой Калитниковской улицах, на улице Радио и Лефортовском мосту.

Маршруты временно изменены. Пассажиров призвали в связи с этим быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

С 15 февраля возобновилось движение трамваев через Госпитальную площадь. С 2019 года трамваи № 32 и 46 не ходили между станциями "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительства одного из крупнейших ТПУ на востоке Москвы. Во время ограничений на этом участке были проведены работы по обособлению путей в Семеновском проезде.

Ранее сообщалось, что в Москве все трамвайные депо реконструируют до конца 2040 года. Во всех корпусах будет новейшее оборудование для обслуживания современных вагонов, открытые площадки депо станут шире и вместительнее, улучшатся условия труда для сотрудников и водителей.

Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

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