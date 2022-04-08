Mitsubishi приостановила производство автомобилей на заводе в РФ

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Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi приняла решение о приостановке производства на своем заводе в Калуге в связи с логистическими трудностями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.

"В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе "ПСМА Рус" в Калуге приостановлено", – говорится в сообщении.

Завод "ПСМА Рус" занимается производством моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

Ранее японский производитель строительной техники Komatsu объявил о приостановке производства на заводе в РФ в связи с текущими событиями на Украине.

Также компания намерена оказать Украине финансовую помощь в размере миллиона евро.

