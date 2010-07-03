Названа причина задымления в метро на "Чистых прудах"

Причиной тления кабеля в тоннеле возле станции метро "Чистые пруды" стало короткое замыкание, сообщает ТАСС.
Отмечается, что пожар произошел из-за теплового проявления электрического тока при аварийной работе электросети.
Инцидент произошел днем 7 апреля. Между станциями метро "Чистые пруды" и "Красные ворота" произошло тление электрического кабеля, что привело к задымлению и приостановке движения поездов. Возгорание оперативно ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал. По данным правоохранительных органов, на станции "Чистые пруды" эвакуировали порядка 250 человек, в течение часа станция не работала на вход и выход пассажиров. Поезда не ходили от "Парка культуры" до "Комсомольской". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.