Названа причина задымления в метро на "Чистых прудах"

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Причиной тления кабеля в тоннеле возле станции метро "Чистые пруды" стало короткое замыкание, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пожар произошел из-за теплового проявления электрического тока при аварийной работе электросети.

Инцидент произошел днем 7 апреля. Между станциями метро "Чистые пруды" и "Красные ворота" произошло тление электрического кабеля, что привело к задымлению и приостановке движения поездов. Возгорание оперативно ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. По данным правоохранительных органов, на станции "Чистые пруды" эвакуировали порядка 250 человек, в течение часа станция не работала на вход и выход пассажиров. Поезда не ходили от "Парка культуры" до "Комсомольской". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.