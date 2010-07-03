Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено после сбоя и вводится в график, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Поезда не ездили от "Парка культуры" до "Комсомольской". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

Транспортный комплекс ранее уточнил, что произошло задымление кабелей в тоннеле. В то же время отмечалось, что вся энергетика метрополитена показала рабочее состояние, так что это могут быть не кабели подземки. Причины произошедшего устанавливаются.

Пассажиров на перегоне, где случился инцидент, не было. После того, как возгорание устранили, началась подготовка к запуску движения поездов. По некоторым данным, задымление случилось из-за короткого замыкания. Эвакуация пассажиров не проводилась.

В ГУ МЧС по столице подтвердили, что произошло тление электрического кабеля.

"Между станциями метро "Чистые пруды" и "Красные ворота" произошло тление электрического кабеля. Принятыми мерами тление ликвидировано. Пострадавших нет", – передает Агентство "Москва".