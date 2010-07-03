1,5 млн пассажиров за выходные узнали об альтернативных маршрутах на экранах в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Полтора миллиона пассажиров московского метро узнали об альтернативных маршрутах в зоне закрытого участка фиолетовой линии благодаря экранам в поездах. Схемы постоянно транслируются на экранах в вагонах поездов Таганско-Краснопресненской, Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий. На других линиях информация отображается на экранах каждые 15 минут.

"Использованы все возможности для информирования максимального количества пассажиров: от 35 тысяч плакатов и push-уведомлений в мобильном приложении "Метро Москвы" до ежедневного дежурства свыше 350 сотрудников в зоне перекрытий и трансляции схем альтернативных маршрутов на экранах в вагонах", – сообщили в пресс-службе подземки.

В выходные на станциях метро и МЦК, на остановках наземного транспорта, а также в электропоездах и на платформах Курского и Казанского направлений разместили дополнительные 750 навигационных плакатов. Они подсказывают пассажирам, что на "Таганской" или "Пролетарской" нужно выйти из метро и на какой автобус КМ пересесть, чтобы доехать до станций "Котельники", "Волгоградский проспект", "Кузьминки", "Текстильщики", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".

Ежедневно с 5:30 до 23:30 более 350 сотрудников метрополитена в три смены выходят в зону закрытия, чтобы помочь пассажирам сориентироваться и выбрать оптимальный маршрут, а также разъяснить режим работы городского транспорта.

С 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии. Закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Ожидается, что фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30. В период закрытия будет обновлена инфраструктура участка. В частности, будут заменены шпалы и щебень на открытых участках пути и уложены порядка двух тысяч метров кабеля.

ЦОДД призвал заранее планировать поездки в начале рабочей недели. Водителей просят отказаться от поездок на автомобилях в район закрытых станций и пользоваться общественным транспортом по возможности. Сдвинуть поездки на личных машинах лучше на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:00, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30).