Столичный транспорт украсили в честь Международного женского дня

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский транспорт украсили в честь Международного женского дня. Триколор и флаги с гербом столицы появились более чем на 5 тысячи автобусах, электробусах и трамваях, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как подчеркнуло ведомство, на 15 цифровых приветственных указателях и навигационных стелах станций Троицкой линии метро оборудовали праздничное поздравление. Кроме того, на транспортной инфраструктуре сделали тематические фотозоны и инсталляции.

"Украсили автобусы, электробусы, трамваи и регулярные речные электросуда. Разместили тематические инсталляции, а также поздравления на навигационных стелах", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем в терминалах "Аэроэкспресса" на Белорусском и Павелецком вокзалах, а также в аэропорту Домодедово установили почтовые ящики для поздравительных открыток к 8 Марта. Все пассажиры могут отправить открытку в эксклюзивном весеннем дизайне по России и за рубеж с 6 по 15 марта.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Мэр столицы выразил благодарность женщинам за нежность, красоту, доброту, поддержку, вдохновение и труд на благо Москвы. Собянин также назвал жительниц столицы лучшей половиной мегаполиса, пожелав им хорошего настроения, здоровья и счастья.

