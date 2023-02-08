18:29Транспорт
Движение на салатовой ветке столичного метро ввели в график после задержки поездов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Люблинско-Дмитровской линии (салатовая) Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком после задержки поездов по направлению в сторону центра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.
Нарушения в графике движения составов были вызваны высадкой пассажиров одного из поездов на станции "Трубная".
"Состав убран с линии для проверки", – говорится в сообщении.
Несколько следующих поездов были вынуждены снизить скорость или приостановить движение. После высадки пассажиров поезда вновь начали осуществлять движение в соответствии с графиком.
До этого движение поездов было нарушено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Его приостановили для проверки инфраструктуры. Поезда от "Щелковской" до "Курской" следовали с увеличенными интервалами.
Движение поездов восстановлено между станциями "Курская" и "Щелковская"
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