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18:29

Транспорт

Движение на салатовой ветке столичного метро ввели в график после задержки поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Люблинско-Дмитровской линии (салатовая) Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком после задержки поездов по направлению в сторону центра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Нарушения в графике движения составов были вызваны высадкой пассажиров одного из поездов на станции "Трубная".

"Состав убран с линии для проверки", – говорится в сообщении.

Несколько следующих поездов были вынуждены снизить скорость или приостановить движение. После высадки пассажиров поезда вновь начали осуществлять движение в соответствии с графиком.

До этого движение поездов было нарушено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Его приостановили для проверки инфраструктуры. Поезда от "Щелковской" до "Курской" следовали с увеличенными интервалами.

Движение поездов восстановлено между станциями "Курская" и "Щелковская"

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