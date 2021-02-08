Власти Москвы рассказали, когда рассмотрят вопрос о соединении желтой ветки метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Власти столицы могут вернуться к рассмотрению вопроса о соединении двух радиусов желтой ветки Московского метрополитена после 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов в интервью "Российской газете".
В настоящий момент желтая линия подземки состоит из двух не связанных между собой участков. Речь идет о Калининской линии и Солнцевском радиусе.
"Чтобы соединить эту линию, нужно пройти очень сложный участок по Москве исторической. Мимо храма Христа Спасителя, целого ряда памятников архитектуры, переложить множество инженерных коммуникаций", – сообщил Загрутдинов.
По словам главы ведомства, безопасно строить данный участок метро можно будет лишь на очень большой глубине. Загрутдинов обратил внимание, что подобные работы станут дорогими и сейчас оценивается примерная их стоимость.
2023 год выбран для последующего обсуждения, так как начнет работать Большая кольцевая линия и закончится прокладка основных радиусов, пояснил глава департамента.
Ранее говорилось, что шесть станций метро появятся в ТиНАО. Троицкая линия будет проходить от станции МЦК Крымская до Троицка.
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