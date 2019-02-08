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12:08

Версию столкновения самолета со столбом из-за гололеда опровергли

транспорт

12:08

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Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

В столичном аэропорту Домодедово не подтвердили информации, что пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом из-за льда на рулежной дорожке.

В пресс-службе авиагавани сообщили, что коэффициент сцепления превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов.

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 февраля. Самолет авиакомпании "Ямал", следовавший в Тюмень, врезался в мачту городского освещения. В результате у лайнера оказались повреждены законцовки и предкрылка правого полукрыла.

На борту находились 58 пассажиров и 5 членов экипажа. Работники аэродромных служб сделали все для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Пострадавших нет.

Проверку проводят Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ и транспортная прокуратура. По версии следователей, инцидент мог произойти из-за гололеда на ВВП.

В воскресенье, 3 февраля, в Домодедове самолет незначительно выкатился с места стоянки. Передвижение самолета зафиксировала аэродромная служба. По согласованию с авиакомпанией специалисты оперативно вернули самолет обратно на место стоянки. Повреждений воздушного судна нет.

транспорт

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