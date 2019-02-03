В Домодедово самолет выкатился с места стоянки

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Самолет незначительно выкатился с места стоянки в столичном аэропорту Домодедово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как уточнил собеседник агентства, передвижение самолета зафиксировала аэродромная служба. По согласованию с авиакомпанией специалисты оперативно вернули самолет обратно на место стоянки.

Повреждений воздушного судна нет.

Ранее следовавший из Астаны пассажирский Boeing левой стойкой шасси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве.