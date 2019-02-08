Прокуратура начала проверку по факту столкновения самолета с фонарем в Домодедове

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В обстоятельствах инцидента в аэропорту Домодедово разбираются специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Проверку также проводит Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 6 февраля в 20:30 по московскому времени. Лайнер компании "Ямал", летевший рейсом Тюмень – Москва, врезался в мачту городского освещения, повредив законцовки и предкрылка правого полукрыла. На борту находились 58 пассажиров и 5 членов экипажа. Работники аэродромных служб сделали все для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники осуществлялось в штатном режиме.

По словам специалистов, коэффициент сцепления на взлетно-посылочной полосе превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов. Более точные причины еще предстоит выяснить.