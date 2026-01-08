Форма поиска по сайту

08 января, 19:41

Транспорт

Ространснадзор взял на контроль инцидент с самолетом рейса Дубай – Москва

Фото: depositphotos/Shebeko

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) начала контрольные мероприятия по факту инцидента с самолетом авиакомпании Utair рейсом Дубай – Москва. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Ситуация с соблюдением прав пассажиров по факту вынужденной задержки рейса находится на контроле Ространснадзора. При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры инспекторского реагирования", – добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации силовой установки № 2.

Об инциденте стало известно 8 января. Boeing 767-224 вылетел из аэропорта Аль-Мактум, но из-за внештатной ситуации был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Для этого экипаж решил сжигать топливо и готовиться к посадке. Чуть позже самолет успешно сел в аэрогавани Дубая.

