08 января, 20:27Транспорт
Более 150 новых табло экстренной информации установили на МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
160 новых табло экстренной информации установили на МКАД, они предупреждают водителей о препятствиях на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Мониторы находятся в середине магистрали, их видно в любое время суток и погоду.
"ЦОДД в рамках эксперимента запустил систему оперативного информирования водителей в начале 2023 года. Сначала 8 табло установили на северо-западе Москвы", – говорится в сообщении.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказал, что текст Правил дорожного движения (ПДД) в России планируют сделать более простым для восприятия.
В частности, он напомнил о правиле, позволяющем оставлять машины на мосту, где имеется на менее трех полос движения. Холодов добавил, что в правилах следует написать "нельзя", даже если это добавит запретов автомобилистам.
Табло экстренной информации появились на МКАД
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