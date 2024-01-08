Более 150 новых табло экстренной информации установили на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

160 новых табло экстренной информации установили на МКАД, они предупреждают водителей о препятствиях на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Мониторы находятся в середине магистрали, их видно в любое время суток и погоду.

"ЦОДД в рамках эксперимента запустил систему оперативного информирования водителей в начале 2023 года. Сначала 8 табло установили на северо-западе Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказал, что текст Правил дорожного движения (ПДД) в России планируют сделать более простым для восприятия.

В частности, он напомнил о правиле, позволяющем оставлять машины на мосту, где имеется на менее трех полос движения. Холодов добавил, что в правилах следует написать "нельзя", даже если это добавит запретов автомобилистам.

Табло экстренной информации появились на МКАД